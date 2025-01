Největší investice v historii Primy. Televize spouští svůj první denní seriál

Autor: TV Prima Seriál ZOO Nové začátky

Televize Prima upravuje od pondělí 6. ledna 2025 své odpolední schéma. Každý všední den od 18 hodin začne vysílat svůj první denní seriál s názvem ZOO Nové začátky. Částečně se bude překrývat s Ulicí na Nově.





Kvůli zařazení nového seriálu se do nového vysílacího času přesouvá také reality show amatérských kuchařů Prostřeno!. Ta bude ve slotu od 16.55.

Každá epizoda seriálu ZOO Nové začátky bude mít 43 minut. Denní formát navazuje na úspěšný seriál ZOO, který Prima do podzimu vysílala dvakrát týdně v hlavním vysílacím čase. „Každý týden po dobu více než dvou let sledovalo a milovalo ZOO přes 700 tisíc diváků, a tak mělo smysl tento seriál vysílat i nadále. Ale rozhodli jsme se pro jiný formát,“ popsala programová ředitelka Primy Alex Ruzek.

„Jedná se o největší investici v historii Primy a první daily seriál, kterým chceme přilákat mladé diváky k obrazovkám i na Prima+,“ podotkla výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Předplatitelé streamovací platformy mohou nové epizody sledovat o týden dřív.

Zavedení denního seriálu znamenalo kompletní změnu výroby. „Začíná to už psaním a plánováním, které se musí připravovat tak, aby ZOO Nové začátky mohly současně natáčet nezávisle na sobě dva realizační týmy. Ty se samozřejmě musí logicky střídat v jednotlivých ateliérech a se všemi herci. To, že to funguje, je výsledek spolupráce všech lidí v produkci a samozřejmě je nezbytná koordinace se scenáristickým týmem. Pokud chcete vysílat pět dílů týdně, musíte těch pět dílů týdně napsat, natočit, sestříhat a prohnat postprodukcí. Zjednodušeně by se dalo říct, že existuje hodně složitý jízdní řád, který musí všichni dodržovat, aby to klaplo,“ vysvětlil producent Petr Erben.

Denní formát zachovává nejvýraznější postavy a ústřední prostředí zoologické zahrady, ale zároveň se objeví nové tváře a nová místa. Jde například o veterinární kliniku nebo restauraci.

Herecký ansámbl se rozšiřuje o mladou generaci v podobě Filipa Antonia, Amélie Pokorné, Šimona Oppa, Johany Nováčkové a Filipa Františka Červenky. Dalšími nováčky v seriálu budou Anežka Rusevová, Adéla Gondíková, Alena Mihulová a Pavel Batěk. Dále se před kamerami objeví Tereza Hofová, Jan Šťastný, Milan Šteindler, Michaela Kuklová, Vanda Chaloupková, Radúz Mácha, Tereza Rychlá, Kamila Janovičová, Radek Melša, Rosalie Malinská a další.

Ze stálic zůstává Sabina Laurinová, Marek Němec, Denisa Nesvačilová, Veronika Žilková, Michal Novotný, Oldřich Navrátil, Jitka Sedláčková, Pavel Nečas, Richard Genzer, Robert Urban, Roman Štabrňák, Jana Bernášková a ústřední dvojice Šimon Bilina a Michaela Pecháčková. Osud jejich postav seriál ZOO Nové začátky otevírá.

ZOO Nové začátky bude soupeřit o stejné publikum, které si oblíbilo Ulici. Ta se vysílá na Nově už dvacet let. „Na jiných trzích, jako je Velká Británie nebo Německo, vidíme, že daily soap mohou koexistovat na více kanálech,“ upozornila ředitelka programu Alex Ruzek.

„Na rozdíl od jiných denních seriálů na tomto trhu nabízí ZOO pohodu s komediálními prvky, která se hodí k podvečernímu sledování s celou rodinou, při přípravě večeře nebo vyřizování jiných denních úkolů,“ dodala Alex Ruzek. „V současné době musí být programová rozhodnutí mnohostranná a zohledňovat i meziplatformní sledovanost, tedy nejen čísla, kterých dosáhne v jednom slotu na jedné stanici,“ uzavřela.