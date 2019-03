 »  Největší kuchyňský e-shop Kulina.cz je v insolvenci, dluží přes 330 milionů

Jan Sedlák

Po Zootu se v problémech ocitá také další velký český e-commerce. Deník E15 přišel s informací, že největší tuzemský e-shop s kuchyňským vybavením Kulina.cz vstoupil do insolvence. Firma není schopná splácet dluhy, které přesahují 332 milionů korun.

Kulina.cz se dostala do problémů mimo jiné kvůli vysokým nákladům souvisejícím s expanzí do Polska, Maďarska a na Slovensko. Klesaly rovněž tržby. Podle jediných dostupných údajů firma v roce 2017 utržila 352 milionů korun.

E-shop uvádí, že má tři zájemce, kteří by do podniku mohli finančně vstoupit. Má jít mimo jiné o Mall Group. Kulina.cz si představuje, že by se úpadek řešil reorganizací a peníze z prodeje by šly na úhradu dluhů. Díky tomu by mohl být chod e-shopu zachován.

Mezi velké věřitele elektronického obchodu patří banky. U Moneta Money Bank má dluh přes 51 milionů, u Oberbank pak přes 27 milionů.