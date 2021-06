Největší světový herní vydavatel v Česku ulovil další studio, vydá jeho slibnou hru

Skandinávský videoherní kolos Embracer Group rozšiřuje své již tak početné aktivity v České republice. Jeho odnož Koch Media bude působit jako vydavatel u chystaného tuzemského titulu The Last Oricru, dříve Lost Hero.

Embracer u nás provozuje dvě studia. Již dříve koupil Warhorse Studios a nedávno zformoval novou brněnskou firmu Ashborne Games. Další vývoj probíhá v Nine Rocks Games v Bratislavě.

Za hrou The Last Oricru stojí mezinárodní čtyřicetičlenný tým GoldKnights řízený z Česka. Embracer do studia majetkově nevstoupil, má fungovat čistě jako vydavatel, a to skrze Koch Media a jeho novou značku Prime Matter. Jediným společníkem GoldKnights je Pavel Strnad.

The Last Oricru bude akční RPG zasazené do středověkého světa. Inspirací jsou tituly jako Dark Souls nebo Bloodborne. Hra má vyjít v příštím roce, a to na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.