 »  IPTV operátor O2 TV získal práva na nejvyšší fotbalovou ligu do roku 2022

Jan Brychta

Na základě domluvy společnosti O2 TV a agenturou Pragosport budou od nadcházející sezony vůbec poprvé v historii všechny zápasy nejvyšší tuzemské fotbalové ligy dostupné na IPTV platformě O2 TV. Nová smlouva platí na další čtyři sezony, tedy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Letos se nám podařilo získat výhradní práva na Ligu mistrů, značný podíl budeme mít na vysílání hokejové extraligy a poslední třešničkou na dortu jsou kompletní práva na první českou fotbalovou ligu. Ligu mistrů máme do roku 2021, hokejovou extraligu do roku 2023, basketbalovou Euroligu do roku 2021 a nová smlouva na fotbalovou ligu je až do sezony 2021/2022, láká diváky Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.



Foto: Karel Choc Anna Lenerová

Celkem se bude jednat minimálně o 105 přímých přenosů za fotbalovou sezonu. Oproti uplynulým třem sezonám, kdy O2 TV Sport vysílal první a čtvrtou volbu, se jedná o téměř dvojnásobný nárůst obsahu z českého fotbalu.

Z každého kola bude O2 TV vyrábět čtyři televizní utkání v nejlepší vysílací kvalitě. Další čtyři utkání, která rovněž odvysíláme v O2 TV v rámci multidimenze, přineseme v tzv. streaming kvalitě, plánuje Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.



Autor: Karel Choc Marek Kindernay

Podmínky kontraktu si pochvaluje i Ligová fotbalová asociaci. „Smlouva odpovídá parametrům, které jsme garantovali klubům, jako jsou jednotné TV sloty a významné navýšení příjmů,“ zhodnotil její podmínky Dušan Svoboda, předseda LFA.

Tracab nabídne real time s tatistiky

Od nové sezony nejvyšší fotbalové ligy bude při živém vysílání k dispozici systém Tracab, díky kterému je možné nabízet v reálném čase aktuální statistiky o týmech a hráčích.

V rámci jedné z obrazovek multidimenze umožníme během přenosů sledování jedinečných parametrů, jako například aktuální, průměrná či maximální rychlost hráčů nebo uběhnuté vzdálenosti. Technologie Tracab umí i 3D vizualizace herních momentů, vysvětluje Kindernay.

I pro budoucí ročníky nejvyšší fotbalové soutěže poskytne společnost O2 Ligové fotbalové asociaci přenosový vůz, který splňuje všechny podmínky pro práci videorozhodčího.



Foto: O2 4K ready přenosový vůz dceřinné společnosti O2.

Větší počet přenosů si vyžádá i personální posílení fotbalové redakce. Po zdravotní dovolené se k české fotbalové lize vrací komentátor Tomáš Radotínský. Reportéra Davida Sobiška pak doplní reportérka Monika Čuhelová, která má za sebou pětileté působení v České televizi.