Největší výrobce čipů TSMC zvažuje továrnu kousek od hranic, zapojit by se mohla i ČR

Největší zakázkový výrobce čipů na světě, tchajwanská společnost TSMC, uvažuje o stavbě továrny v Drážďanech. Mluví se o tom už od léta s tím, že by kousek za českými hranicemi vznikla produkce pomocí 12 a 16nm procesů.

TSMC by zvolilo starší technologie, čímž by vyšla vstříc evropským automobilkám. Ty mají, včetně české Škody Auto, problémy s nedostatkem čipů. Do velké míry je to dáno zrušením objednávek v době pandemie a problémy s jejich následným obnovením. Druhým důležitým aspektem je fakt, že automobilky používají starší a jednodušší čipy. Do jejich produkce se firmám typu TSMC nechce příliš investovat a raději obří prostředky soustředí do moderní výroby.

Pokud námluvy v Německu vyjdou, do projektu TSMC by se jako subdodavatelé mohly zapojit české firmy. Včera se o tom jednalo na Česko-tchajwanském investičním fóru v Praze, kam z Asie zamířili podnikatelé a zástupci tchajwanské vlády. Ta má v TSMC podíl.

Napojení na Českou republiku by mohla zajistit také společnost ON Semiconductor. Jde o americký podnik soustředící se na čipy do automobilky, vojenský a letecký průmysl, lékařské přístroje, spotřební elektroniku a další podobné využití. ON Semiconductor má vývojové pobočky v Rožnově pod Radhoštěm a Brně, kde zaměstnává 2200 lidí. V Česku se navrhují integrované obvody a vyrábí křemíkové desky a polovodičové čipy.

TSMC s ON Semiconductor spolupracuje, stejně jako s dalšími významnými čipovými hráči v Evropě jako jsou Infineon a NXP Semiconductor.

Tchajwanci stavbu továrny v Drážďanech nepotvrdili, stejně jako konkrétní projekty s českými subjekty. Firma jedná i s dalšími zájemci v Evropě. Drážďany ale mají na získání podobných aktivit velké šance. Jak jsme psali v naší reportáži, jde o největší výrobní polovodičový hub na starém kontinentu. I tak ale role Evropy neustále upadá. A jak zjistilo Politico, plány evropských zemí na zajištění financí krachují.

Foxconn a převaha Tchaj-wanu

Česko a Tchaj-wan v Praze podepsaly několik memorand o spolupráci. Jedno z nich se týká kybernetické bezpečnosti. Absolvováno bylo přes sto osobních schůzek.

“Tchajwanské společnosti hrají v české ekonomice důležitou roli jako vývozci, investoři a tvůrci pracovních míst. Tchaj-wan je globální velmocí ICT průmyslu. Společné projekty podporující partnerství v oblasti špičkových technologií jsou proto přirozeným vývojem dlouhodobých česko-tchajwanských obchodních vztahů,” uvádí Dagmar Kuchtová, ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, který akci v Praze pořádal.

“Tchajwanští výrobci v oblasti ICT mají zájem především o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů,” dodává svaz.

Pražské setkání navázalo na delegaci České republiky, která se pod vedením šéfa senátu Miloše Vystrčila uskutečnila loni. Součástí výpravy byly i naše ICT firmy. Své zkušenosti v rozhovoru pro Lupu popsal šéf společnosti Algotech František Zeman. Mimo jiné lze říci, že Tchaj-wan toho v ICT může nabídnout více než Česko.

To naznačuje i Svaz průmyslu: “V česko-tchajwanské obchodní výměně zatím dominuje tchajwanská strana, což je dáno především investicemi do elektrotechnického průmyslu a dovozem tohoto zboží do České republiky. Vzrůstá ale i význam českého exportu na Tchaj-wan. Jenom v roce 2020 tam vyvezli tuzemské firmy zboží za 6,1 miliardy korun.”

Hlavním tchajwanským investorem na našem území je Foxconn. Ten má v Kutné Hoře a Pardubicích výrobu serverů a počítačů. Pomáhá jí přesun výroby z Číny. Foxconn u nás loni udělal tržby 88 miliard a vyplatil dividendu 2,4 miliardy korun.

Další možnou expanzi tchajwanských firem na našem trhu má podpořit založení poboček dvou bank. Hospodářské noviny informují, že polostátní Taiwan Cooperative Bank a státní Export-Import Bank už si hledají prostory a řeší potřebné náležitosti.

