 »  Největší výrobce zařízení pro výrobu polovodičů kupuje za 2,2 mld. USD japonskou konkurenci, kvůli 5G

Karel Wolf

Americká společnost Applied Materials, největší světový výrobce technologií pro výrobu polovodičů, kupuje od investiční společnosti KKR & Co. za 2,2 miliardy dolarů (přibližně 49,4 miliardy Kč) konkurenční Kokusai.

Akvizice má Američanům pomoci dohnat chybějící technologické know how ve vývoji čipů pro telekomunikační zařízení pro 5G sítě. Applied Materials momentálně obsluhuje 18 % trhu s materiály pro výrobu polovodičů, po akvizici by měl globální tržní podíl Applied Materials vzrůst na 20 %.

Kokusai má za sebou poměrně krátkou samostatnou historii, firma byla původně součástí Hitachi Kokusai Electric, dceřinky japonského technologického obra Hitachi. Firma se oddělila teprve v roce 2017, kdy ji koupila právě investiční společnost KKR. Kokusai má přes procentuálně menší zásah velmi zajímavou klientelu, technologie dodává například Samsungu, Toshibě, Micronu a SK Hynix. Příjmy společnosti za poslední rok dělaly 1,24 miliardy USD.

Applied Materials absolvovala již jeden předchozí pokus sloučení s asijskou konkurencí, v roce 2015 mělo dojít k fůzi se společností Tokio Electron , tu ale tehdy překazilo amerického ministerstvo spravedlnosti.