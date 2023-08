Největší zájem o placenou televizi je na vesnicích, vede tam satelit

Autor: O2 TV

Placenou televizní nabídku má už 56 % diváků ve věku 15–69 let. To je o dva procentní body víc než před dvěma lety. Ukázal to průzkum pro společnost Atmedia za první pololetí letošního roku.





„Největší nárůst zaznamenala za poslední roky IPTV, a to na úkor satelitní televize,“ uvádí ředitel výzkumu Atmedia Pavel Müller. Z diváků, kteří využívají placenou televizi, jich 61 % má IPTV nebo kabelovou televizi. Zbývajících 39 % připadá na satelitní příjem.





Nejvíce využívají placenou televizi diváci žijící v obcích s méně než tisícovkou obyvatel. Je jich konkrétně 61 %, přičemž nadpoloviční většina z nich sleduje satelitní televizi.

Naopak nejmenší podíl zákazníků placené televize je u diváků žijících ve městech nad sto tisíc obyvatel. Těch je celkem 51 %, z toho tři čtvrtiny pak využívají kabelovou televizi nebo IPTV.

Průměrná částka, kterou Češi platí za nabídku placené televize, je 393 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 to není významná změna, tehdy byla průměrná platba 391 Kč měsíčně.

Nejčastěji uváděným důvodem pro pořízení placené televize je funkce zpětného zhlédnutí pořadů (43 % respondentů, předloni 37 %). Takzvaná odložená sledovanost roste i podle elektronického měření sledovanosti.

Nabídka stanic, které nejsou volně dostupné v DVB-T2, je rozhodující pro 39 % respondentů, 29 % vítá možnost sledovat televizi na více zařízeních současně, 27 % chce kromě obrazovky sledovat obsah i na mobilních zařízeních. „Některé výhody, jako například vysoká kvalita obrazu, je pro část diváků již naprostou samozřejmostí,“ dodává Pavel Müller. Zatímco předloni bylo vysoké rozlišení třetím nejčastějším důvodem k pořízení placené nabídky, letos je až na pátém místě.

Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSolution / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 3898 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15–69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za první a druhé čtvrtletí roku 2023 (5.–19. 4. 2023, 3.–16. 7. 2023, 28.–31. 7. 2023).