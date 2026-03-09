Lupa.cz  »  Nejvyšší kontrolní úřad se chce při kontrole České televize inspirovat v Británii

Nejvyšší kontrolní úřad se chce při kontrole České televize inspirovat v Británii

Nejvyšší kontrolní úřad se připravuje na kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií. Reálný začátek auditu ale zůstává nejistý. Ústavní novela, která má NKÚ tuto pravomoc otevřít, prošla v Poslanecké sněmovně teprve prvním čtením. A nikdo dosud nepředložil nezbytnou navazující novelu zákona o NKÚ, bez níž kontrolu nelze zahájit.

Prezident NKÚ Miloslav Kala v podcastu Politalk serveru Novinky.cz upozornil, že samotná změna Ústavy nestačí. „Bude to v Ústavě, ale nestačí to. My jsme léta měli v Ústavě třeba Senát nebo referendum, a dokud nebyl zákon, tak se to nedalo aplikovat,“ přirovnal Kala. Teprve prováděcí novela podle něj určí limity a konkrétní rozsah kontrolní činnosti.

Časový horizont kontrol komplikuje i souběh s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. Vláda chce od ledna 2027 zrušit poplatky a Českou televizi s Českým rozhlasem financovat ze státního rozpočtu. Pokud NKÚ začne kontrolovat výběr poplatků, které mezitím zaniknou, vznikne podle Kaly obtížně řešitelná situace. „Když ta změna nastane a my rozjedeme kontrolu výběru koncesionářských poplatků, a v nějaké době to skončí, tak nevím, jak se s tím vypořádáme,“ připustil.

Kala zároveň upřesnil, na co se NKÚ hodlá zaměřit: hospodaření s majetkem, efektivitu jeho využívání, nákup služeb a další provozní náklady. Do posuzování tvůrčího obsahu zasahovat nemíní. Jako vzor označil praxi britského National Audit Office, který provádí pravidelné kontroly BBC a má s ní uzavřené memorandum vymezující hranice auditu tak, aby nezasahovaly do kreativní tvorby. „Chci slíbit, že pro mě a pro náš úřad to bude vstupní vzor, jak bychom chtěli postupovat,“ řekl Kala.

Kontrolu by přitom NKÚ mohl do svého plánu zařadit i mimořádně. Na otázku, zda by cítil politický tlak na urychlené zahájení ze strany SPD, která po kontrole veřejnoprávních médií dlouhodobě volá, odpověděl: „Oni volají určitě i po kontrolách jiných věcí, takže na mě ten tlak působit nebude. To rozhodně ne.“

Kala nicméně považuje celou novelu za promarněnou příležitost. NKÚ dosud smí kontrolovat pouze státní prostředky, nikoli veřejné finance obecně. Šéf úřadu dlouhodobě usiloval o rozšíření kompetencí i na hospodaření obcí, krajů a dalších institucí spravujících veřejný majetek. „Měnit Ústavu v záležitosti, která je šitá jenom na kontrolu České televize a Českého rozhlasu – z toho jsem spíš smutný. Nevyužila se šance, abychom reagovali na nedostatek, který v našem právním řádu máme,“ řekl.

