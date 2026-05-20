Někdejší šéf Rady ČTÚ Jaromír Novák se na úřad vrací v roli poradce

David Slížek
Dnes
Jaromír Novák - ČTÚ Autor: ČTÚ

Bývalý předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák se stal novým poradcem současného šéfa Rady ČTÚ Marka Eberta. Ten to oznámil na sociální síti

„Jaromír Novák, expert se zkušenostmi v oblasti otevřeného a bezpečného internetu, i vedení ČTÚ, nám pomůže v kybernetické bezpečnosti, nastavení dozoru v on-line digitálních službách a umělé inteligenci. Těším se na jeho odborný pohled a podporu,“ napsal.

Podle informací zveřejněných v registru smluv má Novák ČTÚ poskytovat odborné poradenství související s otázkami výkonu digitálních agend, bezpečnosti či síťové neutrality. 

Mezi jeho úkoly má patřit také „zajištění koncepční podpory předsedy Rady ČTÚ s důrazem na související koordinaci aktivit ČTÚ a dalších státních orgánů (MPO, MV apod.) a podnikatelů v případech, které již probíhají nebo probíhat budou ve věcech dohledu, popř. regulace digitálního trhu a uvádění umělé inteligence.“

Novák byl členem Rady od roku 2012 a jejím předsedou se stal v květnu 2013. K poslednímu lednu 2020 z čela Rady ČTÚ odstoupil kvůli tlaku tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na zásadní změnu podmínek aukce tzv. 5G kmitočtů. Novák tehdy upozorňoval, že Havlíčkem navržená změna podmínek nepovede ke zvýšení konkurence na trhu, což se po uskutečnění aukce potvrdilo.

Novák je autorem pravidelného sloupku Krátké vlny, který publikuje na Lupa.cz a na blogu CZ.NIC.

Ebert loni na podzim jako poradce zaměstnal i dalšího někdejšího člena Rady ČTÚ Michala Frankla. Ten mu radí s problematikou výstavby sítí.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

