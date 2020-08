Některé sběrné dvory odmítají televizory Samsung

Až pojedete s vyřazeným televizorem značky Samsung do sběrného dvora, můžete narazit na problémy. Některé z dvorů odmítají tyto přijímače převzít k likvidaci. Důvodem je, že Samsung letos uzavřel smlouvu s jiným organizátorem recyklace elektrozařízení. Od neziskové společnosti Asekol přešel ke konkurenční organizaci Rema. Ta však nemá smlouvy se všemi sběrnými dvory.

Recyklační poplatek je započítán v ceně elektroniky při jejím nákupu. Asekol tvrdí, že systém zpětného odběru do značné míry funguje díky snažení této organizace. „Aktivním sběrem televizorů a monitorů extrémně překračujeme již po mnoho let zákonné kvóty sběru, kdy místo požadované 65% úrovně zpětného odběru v této kategorii výrobků fyzicky zajišťujeme tento limit ve výši 200% (tj sběr přeplňujeme více než trojnásobně). To znamená, že sbíráme a financujeme zpětný odběr elektrozařízení za výrobce, jež jsou klienty jiných kolektivních systémů,“ oznámil Asekol v tiskovém prohlášení.

Od srpna jsou svozoví dopravci Asekolu instruováni, že nemohou na sběrném místě převzít televize a monitory značky Samsung. V případě, že by se při nakládce objevily, budou ponechány na sběrném místě. „Při opakovaném porušení bude buď odmítnuta doprava celé dodávky televizí a monitorů nebo v krajním případě přistoupeno k vypovězení smlouvy se sběrným místem,“ dodal Asekol.

Do situace se proto vložilo ministerstvo životního prostředí. „Občané si za likvidaci a recyklaci každého elektro výrobku platí už při jeho nákupu. Proto je pro nás nepřijatelné, aby nemohli odložit tyto výrobky na sběrných dvorech provozovaných obcemi, popř. dalších místech k tomu určených, nebo se vůbec museli zabývat tím, o jakou značku jde a kam s ní. Rozhodně se nesmí stávat, aby byli odmítnuti z důvodu, že kolektivní systémy, ze své podstaty neziskové, mezi sebou svádějí konkurenční boj,“ uvedla náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Rema po čtvrtečním jednání na ministerstvu slíbila, že odveze televizory Samsung i z těch sběrných dvorů, s nimiž nemá uzavřenou smlouvu. Stačí, aby ji obec informovala na bezplatné lince 800 976 679. Obce se nechtějí dostat do situace, kdy by musely na sběrných dvorech třídit vysloužilá zařízení ještě podle značek a uzavřených smluv.

Pokus Hospodářských novin ukázal, že problémy přetrvávaly i po jednání na ministerstvu. Ze šesti oslovených sběrných dvorů během pátku čtyři Samsung odmítly.