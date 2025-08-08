Lupa.cz  »  Někteří zákazníci O2 mají opět problémy. Optimalizujeme výkon sítě, říká operátor

Někteří zákazníci O2 mají opět problémy. Optimalizujeme výkon sítě, říká operátor

David Slížek
Dnes
3 nové názory

5G vysílač O2 a CETINu Autor: Jan Sedlák

Problémy při telefonických hovorech nebo pomalé načítání internetového obsahu. To jsou problémy, se kterými se momentálně potýká část zákazníků operátora O2. Na webu služby Downdetector hlásí problémy stovky lidí.

Podle odpovědí O2 na sociálních sítích jde o důsledky údržby jeho mobilní sítě: „Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe. V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení a za možné komplikace se Vám omlouváme,“ reaguje operátor na stížnosti klientů.

Síť O2 měla problémy také ve čtvrtek ráno. „Malá část zákazníků dnes ráno zaznamenala krátké zakolísání mobilních služeb, které trvalo několik minut. Jednalo se o projev prací na nápravných opatřeních v reakci na pondělní zhoršenou dostupnost našich služeb,“ zdůvodňoval to tehdy operátor.

V pondělí O2 řešil velký výpadek mobilních služeb, který zasáhl asi třetinu jeho klientů. Operátor se za problémy následně omluvil a zákazníkům jako kompenzaci nabídl poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup telefonů či příslušenství v jeho prodejnách.

Morový sloup, astronomické hodiny a 5G. Podívejte se na mobilní vysílače v jednom z nejhezčích měst Česka Přečtěte si také:

Morový sloup, astronomické hodiny a 5G. Podívejte se na mobilní vysílače v jednom z nejhezčích měst Česka

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

