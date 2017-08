 »  Němci chtějí přistát na měsíci. A dostat tam signál LTE

Jan Beránek

Skupina evropských vědců chce založit firmu, která by rozjela komerční lety na měsíc. Berlínské PTScientists by chtěli na nejbližší vesmírné těleso vyslat dvě vozítka do míst, kde přistáli před lety Američané. Donést by je tam měla raketa Falcon 9 Elona Muska. O smělém plánu informuje časopis Wired.

Vědci na přípravách spolupracují s Vodafonem, který tak má šanci, stát se prvním operátorem, který bude mít svou mobilní datovou stanici na Měsíci a zprostředkuje komunikaci se Zemí.

„Je to zásadní krok pro další zkoumání sluneční soustavy. Abychom mohli opustit Zemi, musíme a otestovat komunikační síť na Měsíci,“ vysvětluje pro Wired šéf PTScientists Robert Boehme.

LTE volí firma hlavně kvůli nižším nárokům na energii. „Čím méně energie spotřebujeme posíláním dat, tím více jí můžeme využít ve vědě a samozřejmě nás také těší, že můžeme být první LTE síť ve vesmíru,“ komentuje projekt šéf německého Vodafonu Hannes Ametsreiter.