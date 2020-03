 »  Německá Superstar bude bez diváků, v Big Brotheru o koronaviru zatím netuší

Filip Rožánek

Kvůli zákazu velkých veřejných akcí musí německé televizní stanice sáhnout k nouzovým řešením během přímých přenosů. RTL oznámila, že se soutěže Let's Dance (u nás známá jako StarDance) a Německo hledá Superstar odehrají bez diváků ve studiu. Televizní skupina chce předejít možnému šíření koronaviru v průběhu natáčení. Bez publika se budou muset obejít také diskusní pořady a talk show na stanici NDR.

Zřejmě poslední skupinou, která o koronaviru nic netuší, jsou účastníci reality show Big Brother na stanici Sat.1. V luxusní vile jsou zavření od 6. února 2020. Čtyři noví účastníci, kteří mezi ně přišli, dostali zákaz o epidemii mluvit. Po konzultaci s lékaři a rodinami soutěžících se televize rozhodla, že obyvatele vily o mimořádné situaci informuje v úterním večerním vysílání. Dostanou také videovzkazy od příbuzných.

K natáčení bez diváků přistoupily rovněž britské nebo americké stanice. „Pravděpodobně jste si všimli, že tu nesedíte,“ vtipkoval na úvod své late night show moderátor Stephen Colbert. V prázdném studiu se ocitli také John Oliver (Last Week Tonight) nebo Jimmy Fallon (The Tonight Show). Bez diváků se natáčí i Show Ellen DeGeneresové nebo tradiční soutěže Jeopardy a Wheel of Fortune, které u nás inspirovaly formáty Riskuj a Kolotoč.

Kanadští účastníci reality show Big Brother už dostali informace o šíření koronaviru Covid-19 a je na jejich rozhodnutí, zda budou chtít vilu opustit.