 »  Německá televizní skupina RTL rozšířila nabídku své OTT služby TV Now

Jan Brychta

Kromě svých FTA programů zařadila do své OTT platformy německé mediální skupina RTL i některé placené kanály a další exkluzivní obsah. Portfolio TV Now tak aktuálně obsahuje RTL, VOX, RTL II, n-tv, Nitro, RTL plus, NOW US, Super RTL, Toggo plus, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living a GEO Television.

Služba byla zprovozněna na jaře roku 2016 a kombinuje stream živého televizního vysílání a služby na vyžádání. Testovací přístup do jejího prostředí je možné získat na třicet dní zdarma, poté vyjde od necelých tří do téměř pěti euro měsíčně. Sedmidenní catch-up archiv je zdarma a je financovaný z reklamních výnosů.

Služba TV Now je přístupná skrze internetové stránky nebo prostřednictvím aplikace pro chytré telefony, tablety, Apple, Android a Amazon Fire TV. Další platformy by měly být spuštěny v průběhu přístího roku Further platforms are to follow in 2019.