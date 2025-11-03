Lupa.cz  »  Nepoužíváte zrovna svůj herní PC? Půjčte ho přes cloud ostatním. Češi spustili konkurenci GeForce Now

Nepoužíváte zrovna svůj herní PC? Půjčte ho přes cloud ostatním. Češi spustili konkurenci GeForce Now

Jan Sedlák
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Herní počítač Autor: Lupa.cz, Grok

Streamovací herní služby jako Nvidia GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming dostávají zajímavou českou alternativu. Společnost ČMIS spustila prozatím omezenou testovací verze už nějakou dobu připravované technologie AppOnFly Gaming. I ta nabízí možnost hrát počítačové hry prostřednictvím streamovaného přenosu dat na dálku, ovšem jde na to trochu jinak.

GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming zjednodušeně řečeno fungují na bázi client-server. Hráči si pronajímají virtuální výkonné herní počítače běžící v datacentrech jako servery. Nemusí tak vlastnit nejlepší hardware a novinky si zahrají třeba na běžném pracovním notebooku. Například Nvidia uvedla, že je její služba čím dál populárnější. Technologické limity jako odezva nadále existují, ale obecně streaming her na dálku už dávno není nepoužitelný, naopak.

Český produkt na věc jde trochu jinak. Ve finální verzi chce vybudovat něco jako peer-to-peer síť. Uživatelé s výkonným počítačem budou moci svůj stroj dát k dispozici dalším hráčům. Ti se k něm budou moci připojit a zahrát si. Pronajímatel dostane peníze, přičemž ČMIS jakožto zprostředkovatel celé platformy bude brát provizi.

Tak daleko ale vize v praxi ještě není. AppOnFly Gaming je aktuálně v beta verzi a ČMIS v rámci služby nabízí 20 herních sestav, které si firma sama koupila a rozmístila je různě po Praze. “Teď především potřebujeme obchodně vyzkoušet koncept a to, že něco takového jsou hráči ochotní zaplatit a technicky jim to funguje, byť zatím s hromadou omezení,” řekl Lupě Václav Svátek, ředitel ČMIS.

Česká služba nabízí počítače s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX 5050, 5060 a 5070. Testovací verze zdarma není k dispozici, za jeden dolar si lze nicméně pořídit trial verzi na 10 hodin hraní. Počítače jsou dedikované, pár her je předinstalovaných a další si lze zahrát skrze vlastní účty na Steamu nebo Epic Games Store.

ČMIS si vyvíjí kompletní peer-to-peer systém a postupně dolaďuje a přidává funkce a uživatelské rozhraní. Pokud současné testy uspějí, přibyde možnost připojení samotných hosterů počítačů.

Jak vypadají netradiční herní počítače z Asie:

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).