 »  Nepoužívejte produkty Kaspersky Lab, vyzvali europoslanci evropské instituce

David Slížek

Problémy bezpečnostní firmy Kaspersky Labs pokračují. Evropský parlament ve středu přijal usnesení, ve kterém vyzývá EU k tomu, aby přestala používat software od bezpečnostní firmy Kaspersky Lab. Důvodem je podle usnesení prokázaná škodlivost těchto programů:

Ruská bezpečnostní firma čelí nedůvěře v řadě zemí. Letos v květnu se dostala na černou listinu nizozemské vlády a tamní úřady nebudou antivirus od Kaspersky Lab používat.

V USA před používáním softwaru od této firma už loni varovala FBI. A kvůli vztahům představitelů firmy s ruskými tajnými službami a vládou nesmí její software od loňského využívat ani roku americké úřady.

Firma obvinění odmítá (viz například Slouží Kaspersky ruským zájmům? Jsme světová značka, říká firma) a na poslední vývoj reagovala prohlášením, že přesune klíčové části své infrastruktury z Ruska do Švýcarska a že uvolní zdrojové kódy, aby je mohly prozkoumat nezávislé třetí strany.

V reakci na usnesení europarlamentu také šéf firmy Eugene Kaspersky na Twitteru oznámil, že Kaspersky Lab přerušuje spolupráci s Europolem:

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of CYBERCRIMINALS. Based upon today’s decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with orgs including @Europol & #NoMoreRansom pic.twitter.com/7dSGn9Bycw