Nerozumíme, proč média šíří myšlenky vraha, píší v otevřeném dopise studenti žurnalistiky

„Jako studenti žurnalistiky a budoucí generace novinářů jsme zděšeni přístupem některých redakcí. Domníváme se, že v řadě z nich došlo k porušení etického kodexu a k prokázání, že média jsou pouhým zdrojem příjmů, nikoliv informační službou,“ napsali v otevřeném dopise českým redakcím studenti a studentky žurnalistiky a komunikačních studií z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Kritizují v něm přístup většiny médií ke zpravodajství o čtvrteční střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, při které podle informací policie zemřelo 14 lidí a pachatel. Dopis v době psaní této zprávy podepsaly přibližně čtyři stovky studentů a další podpisy přibývají.

„Nerozumíme nutkání médií přenášet živě záběry vyděšených lidí, přinášet svědectví těch, kteří si hrůzou prošli, či publikovat vzkazy útočníka, které sepsal před tímto hrůzným činem na svém telegramovém účtu. I pokud by byl tento účet skutečný (toto ověření nicméně spadá, alespoň podle našeho názoru, do kompetence orgánů činných v trestním řízení), nevidíme zpravodajský přesah šíření myšlenek vraha a domníváme se, že redakce k tomu přistupují s pouhou vidinou vyšší čtenosti a tedy příslibem zisku vyšších financí. Stejný pocit máme také v případě zveřejnění fotografie a jména útočníka, před čímž opakovaně varuje také policie. Přesto jsou tyto záznamy v hlavních článcích většiny zpravodajských portálů k nalezení ještě několik hodin po útoku,“ píší studenti.

Argumentují doporučeními odborníků, že by média měla při střelbách na školách informovat opatrně, aby svým zpravodajstvím nepřispěla k tomu, že si z vraha někdo další udělá svůj vzor.

Například před zveřejňováním snímků pachatele varoval na sociální síti X mimo jiné například velitel armádní Skupiny kybernetických a informačních sil Ivo Zelinka:

