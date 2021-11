Netflix a další streamovací služby už používají skoro dva miliony Čechů

Alespoň jednu ze streamovacích služeb si předplácí 28 procent českých televizních diváků ve věku 15–69 let. Vyplývá to z výzkumu společnosti Atmedia. Internetové videotéky využívají téměř dva miliony lidí. Část z nich si přitom předplácí hned několik takových služeb – na jednoho diváka jich v průměru připadá 1,44. Nejoblíbenější jsou Netflix a HBO Go.

Mezi diváky, kteří sledují streamovací služby, jich 74 procent používá Netflix, aplikaci HBO Go používá 34 procent diváků. Další v pořadí jsou iPrima, Voyo a Apple TV+, u těch Atmedia procento využívání neuvádí. Příští rok na český trh vstoupí ještě například Disney+, HBO Go se změní na HBO Max.

U streamovacích služeb Češi oceňují především bohatou nabídku pořadů (17,6 procenta), možnost vybrat si konkrétní pořad podle aktuální nálady (17,5 procenta) a také možnost sledovat pořady kdykoliv a kdekoliv (17 procent). K dalším důvodům, proč si Češi předplácí streamovací služby, patří možnost sledovat pořady bez reklam (16,9 procenta). Někteří pak chtějí sledovat pořady, jež nejsou v nabídce televizních stanic (15,1 procenta), případně chtějí své oblíbené pořady sledovat na různých zařízeních (14,3 procenta). Více než desetina těchto diváků vyhledává zahraniční obsah, který chce sledovat v originálním znění.

Naopak diváci, kteří dosud žádnou streamovací službu nevyužívají, považují nabídku pořadů televizních stanic za dostatečnou (42,8 procenta). Více než třetina z těch, kteří nejsou zákazníky VOD služeb, nechce za video obsah platit (35,9 procenta). Každý pátý takový divák tvrdí, že měsíční poplatek streamovacích služeb je příliš vysoký (18,4 procenta). K dalším důvodům rovněž patří, že lidé nemají na takové služby jednoduše čas (21,3 procenta).

I přes tyto výhrady má 2,5 procenta českých televizních diváků, kteří zatím VOD služby nesledují, v plánu začít je využívat. Dalších 16,9 procenta ještě není rozhodnuto. Celkově by za videa na vyžádání byli ochotni platit v průměru 148 Kč měsíčně.

Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 6134 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve třech vlnách od jara loňského roku do jara letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

„Například ve Velké Británii nebo ve státech severní Evropy platí za VOD služby až 80 procent domácností, přičemž neváhají platit i za 2 nebo 3 služby najednou,“ poznamenal vedoucí výzkumu ve společnosti Atmedia Pavel Müller. „I ze zahraničních trhů vyplývá, že jsou diváci ochotni za streamovací služby utrácet jen určitou částku, v USA to je například kolem 20 amerických dolarů. V této souvislosti je jednou z možných strategií streamovacích služeb nabídnout svůj obsah s reklamou. Výzkumy ukazují, že diváci jsou ochotni konzumovat omezený počet reklam za nižší poplatek za VOD služby,“ dodává Pavel Müller.