 »  Netflix, Apple, Hulu a Prime Video ovládly nominace na Zlaté glóby

Filip Rožánek

Proměna amerického televizního byznysu už nemůže být názornější. Asociace zahraničních novinářů zveřejnila nominace na lednové Zlaté glóby a v televizních kategoriích jich většinu získaly streamovací služby. Celkem se v přehledu objevují třicetkrát, kdežto klasické stanice včetně HBO mají 25 nominací.

Konkurentem tradičních televizních sítí bude mimo jiné Apple, který už krátce po startu platformy Apple TV+ může dostat cenu za seriál The Morning Show. Ve stejné kategorii se o ocenění uchází Koruna (The Crown, Netflix). Nejlepší televizní herečkou může být například Jennifer Anistonová (The Morning Show, Apple TV+), Reese Witherspoonová (stejný seriál) nebo Olivia Colmanová (The Crown, Netflix).

V kategorii televizních muzikálů a komedií může zabodovat The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) nebo Fleabag (Prime Video), Netflix si připsal dvě nominace s Politikem (The Politician) a Kominského metodou (The Kominsky Method).

Nejvyšší počet nominací v televizních kategoriích má Netflix, celkem 17. Následuje HBO s 15 želízky v ohni, Hulu a Prime Video mají po pěti nominacích. Apple TV+ má na shortlistu tři záznamy. Čtyři nominace získala stanice FX Networks, tři Showtime, dvě BBC America a jednu USA Network.

Netflix navíc vede i ve filmových kategoriích se 17 nominacemi.

Z televizních seriálů mají nejvíc návrhů na ocenění Černobyl (HBO), Koruna (Netflix) a Neuvěřitelná (Netflix), které získaly po čtyřech nominacích.