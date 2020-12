Netflix zveřejnil nejsledovanější pořady v České republice

Společnost Netflix poprvé zveřejnila informace o nejsledovanějších pořadech v České republice. V oblasti dramatických seriálů a filmů vedly seriály Ratchedová, Dámský Gambit, dosud zveřejněné epizody páté série detektivního seriálu Lucifer a německý historický seriál Barbaři. Čechy zaujala také poslední řada Koruny.

Druhým nejoblíbenějším žánrem byly u Čechů na Netflixu komedie, které v lednu a v červenci přeskočily i dramata. Mezi nejpopulárnějšími tituly najdeme sezónní novinky Sváteční rande a Hubbieho Halloween, české komedie Ženy v běhu a Ženská na vrcholu, nebo třeba komediální seriály spíše pro mladší publikum Sexuální výchova, Tenkrát poprvé nebo I am Not Okay with This. V seznamu nejoblíbenějších komedií je rovněž podzimní seriál Emily in Paris.

Třetí nejoblíbenější kategorií jsou akční filmy a seriály, zájem o ně meziročně pětkrát stoupl. Češi nejvíce sledovali akční snímky Vyproštění a Old Guard: Nesmrtelní. Dále byl vysoký zájem o druhou sérii Umbrella Academy nebo letošní novinku Guy Richieho Gentlemani. Z původní produkce Netflixu ještě například bodoval film Mosul.



Autor: Netflix Nejsledovanější seriály a filmy na Netflixu v České republice, 2020

Sledování thrillerů meziročně narostlo téměř šestkrát, u hororů to bylo skoro pětkrát tolik. Mezi nejoblíbenější patří Záhadné sídlo Bly, jihokorejský zombie horor #Žiju, španělský horor Hlasy, rusko-americký koprodukční film Odebrat z přátel: Dark Web, variace na známou pohádku Jeníček a Mařenka v lese hrůzy, španělský thriller Papírový dům a americký kousek Nebezpečné lži.

Oproti prvním dvěma měsícům letošního roku stoupla v období od března do června, tedy při první vlně koronavirové pandemie, sledovanost reality TV seriálů jako jsou Too Hot To Handle, Láska je slepá, Země je láva nebo třeba Makléři z Hollywoodu. Obecně pak tomuto žánru Češi holdují více než osmkrát více než loni.

Největší skok v porovnání s rokem 2019 zaznamenala kategorie fantasy, zájem byl šestnáctkrát vyšší. Čechy zaujala první řada seriálu Zámek a klíč, mezi další úspěšné původní formáty patřil seriál Prokletá nebo Dopis pro krále. Zájem byl také o český film Kytice z roku 2000.

Druhý největší skok s devítinásobným meziročním růstem zaznamenala kategorie romantických filmů. Zaujaly letošní novinky Vánoční výsadek, Princezna z cukrárny: Zase vyměněná nebo krátký seriál Dash & Lily. „Mezi romantické filmy, na které se Češi nejraději dívali, patří i česká romantická komedie s Jiřím Langmajerem a Petrou Hřebíčkovou Přes prsty,“ uvedla firma v tiskové zprávě.