Netflix má na českém trhu náskok, druhé je Voyo

Autor: Netflix

Více než tři miliony Čechů už používají streamovací služby. Alespoň jednu aktivně využívá 47 procent Čechů ve věku 15 až 69 let. Nová data ukazují celkem výrazný nárůst v první polovině letošního roku.





Data o používání streamovacích služeb zveřejnila společnost Atmedia, která dlouhodobě organizuje průzkum Atmedia Index. Obliba streamovacích aplikací roste především u diváků ve věkové skupině 25 až 34 let.

„Počet uživatelů streamovacích služeb typu Netflix, Voyo nebo Max za prvních šest měsíců letošního roku poměrně výrazně vzrostl – a to konkrétně o 300 tisíc na 3,1 milionu uživatelů,“ uvedl ředitel výzkumu a marketingu firmy Atmedia Pavel Müller.

Největší nárůst uživatelů si za první pololetí letošního roku připsala pětice dlouhodobě nejvyužívanějších streamovacích služeb na českém trhu – Netflix, Voyo, Disney+, Max a Prima+. „Některé z nich zvýšily svoji uživatelskou základnu i o 200 tisíc,“ upozornil Pavel Müller. Jiné streamovací služby naopak část diváků ztratily.

Vůbec největší počet uživatelů má na českém trhu dlouhodobě Netflix, který sledují konkrétně dvě třetiny všech uživatelů streamovacích služeb. Zbylé čtyři největší placené služby využívá méně uživatelů, rozmezí se pohybuje od 17 % do 36 % všech uživatelů streamovacích služeb.

„Zároveň je nutné podotknout, že uživatel neznamená platící zákazník. Část uživatelů má přístup k jednotlivým platformám prostřednictvím sdílených účtů,“ doplnil Pavel Müller.

Mezinárodní služby nezveřejňují přesná data o uživatelích na českém trhu. Voyo v červenci mělo 850 tisíc předplatitelů dohromady na českém a slovenském trhu, přístup na Prima+ si platilo 161 tisíc lidí.

Většina českých uživatelů se nespokojí pouze s jednou streamovací službou, v průměru mají přístup na dvě. Obsah na těchto platformách sleduje téměř polovina uživatelů streamovacích služeb denně nebo téměř denně, další více než jedna třetina aspoň několikrát týdně.

Aktivnějšími diváky jsou ženy a také zástupci mladší generace. Více než polovina uživatelů ve věku 25–34 let sleduje obsah na těchto platformách denně nebo téměř denně, hned v závěsu za nimi jsou uživatelé ve věku 35–44 let a uživatelé ve věku 15–24 let.

„Čeští uživatelé placených VoD služeb tráví jejich sledováním v průměru 1 hodinu a 6 minut denně, což je přibližně 8 hodin za jeden týden,“ přidal konkrétní data Pavel Müller.

Výzkum pro firmu Atmedia tradičně zajistila společnost ResSolution metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4012 respondentů z Českého národního panelu (internetová populace ve věku 15–69 let). Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za první a druhé čtvrtletí roku 2024 (5.–22. 4. 2024, 3.–23. 7. 2024).