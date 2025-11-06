Netflix neplánuje natáčet původní obsah pro český trh. Soustředí se na Polsko

Americká společnost Netflix v současné době neplánuje zadávat originální tvorbu pro země střední a východní Evropy. Jedinou výjimkou je Polsko, kde má také své regionální ústředí. U příležitosti desátého výročí varšavské pobočky to v rozhovoru pro server Deadline uvedl středoevropský šéf Netflixu Łukasz Kłuskiewicz.
„Naším cílem je stvořit velký příběh v Polsku, a pokud bude rezonovat v Rumunsku, pak je to další výhra,“ popsal firemní strategii. „Dlouhá léta panovalo přesvědčení, že obsah ze střední a východní Evropy se nešíří do jiných zemí tohoto regionu, ale teď vidíme, že to už neplatí tak jednoznačně,“ dodal. „Střední a východní Evropa má společnou historii, takže si navzájem rozumíme a určité příběhy mohou rezonovat.“
Poukázal přitom na projekty jako je šestidílný polský seriál Velká voda o povodni ve Vratislavi v roce 1997 nebo loňské filmové drama Boxer o útěku nadějného sportovce z komunistického Polska. Naznačil, že o ně měli zájem také uživatelé v České republice a v Rumunsku.
Americká centrála Netflixu si podle Kłuskiewiczových slov uvědomuje oblibu původních námětů u polského publika. Nejnověji má (i v češtině) premiéru pětidílná minisérie Heweliusz. Její příběh se inspiroval tragédií osobního trajektu z roku 1993, při jehož potopení zahynulo 55 lidí. Natáčení zabralo devět měsíců a podle regionálního šéfa výroby Netflixu je to největší a nejdražší projekt, který v Polsku vznikl po roce 1989.
V produkci jsou další původní polské náměty podle skutečných událostí, například seriál o lékařce, která se za komunismu snaží léčit děti otrávené olovem z nedalekých oceláren. Jiné drama zpracuje největší vězeňskou vzpouru z roku 1989. Chystá se ale také polská adaptace seznamkové reality show Láska je slepá.
Kłuskiewicz zdůraznil, že Netflix chce původní polskou tvorbou především potěšit lokální publikum a na rozdíl třeba od korejských seriálů s ní neusiluje o globální úspěch. Když se přece jen ujme v dalších zemích, je to podle něj znamení kvality a síly vyprávěného příběhu.
Portál Flixpatrol odhaduje, že u našich severních sousedů má Netflix asi čtyři miliony předplatitelů, tedy přibližně čtyřnásobek toho, co u nás. Práva na uvedení českých pořadů nakupuje od externích distributorů a výrobců, obvykle jsou to filmy, dokumenty a vybrané televizní seriály.