Netflix plánuje zachovat značku HBO. Doufá v hladké schválení transakce

Filip Rožánek
Včera
Netflix a Warner Bros. (WBD) Autor: Netflix

Vedení Netflixu se v pátek podrobněji vyjádřilo k záměru koupit filmová studia Warner Bros. a televizi HBO včetně streamovací služby HBO Max. Dokončení transakce zabere 12 až 18 měsíců, do té doby bude všechno fungovat podle dosavadních zvyklostí.

Spoluředitel Netflixu Ted Sarandos hned v úvodu telekonferenčního hovoru se zástupci investorů reagoval na udivené komentáře ke změně firemní filozofie. Až dosud totiž Netflix trval na tom, že se věnuje rozvíjení svého byznysu a žádnou konkurenci kupovat nebude.

Sarandos míní, že se naskytla vzácná a neopakovatelná příležitost, která nebyla dříve na stole, protože studio Warner Bros. nebylo v takto „očištěné“ podobě na prodej. Součástí obchodu totiž nejsou tradiční televizní stanice jako CNN nebo Discovery.

Druhý z generálních ředitelů Greg Peters investorům vysvětloval, jak jde plánovaná transakce dohromady s jeho vlastním dřívějším vyjádřením, že velké mediální transakce často končí špatně. Peters argumentoval, že historické nezdary pramenily z toho, že kupující nerozuměli zábavnímu průmyslu nebo šlo o tonoucí firmy, které hledaly záchranné lano. „To ale není náš případ. My máme zdravý a rostoucí byznys, který nám dělá radost,“ zdůraznil Peters s tím, že Netflix přesně ví, co kupuje a jak hodlá aktiva využít pro další rozvoj.

Značka HBO má nadále fungovat, přičemž vedení Netflixu vidí obrovský potenciál v tom, že nabídne produkci Warner Bros. divákům, kteří si dosud nepředpláceli HBO Max.

Netflix také poprvé ve své historii fakticky vstoupí do segmentu kinodistribuce. Manažeři totiž potvrdili, že nehodlají nic měnit na uvádění filmů Warner Bros. do kin.

Velkou část hovoru věnovali ředitelé plánům, jak naložit s bohatou knihovnou duševního vlastnictví, která zahrnuje svět Harryho Pottera nebo superhrdinské komiksy pod značkou DC. Sarandos jako příklad uvedl seriál Wednesday, kterým Netflix dokázal oživit zájem o Addamsovu rodinu. Podobné „budování světů“ a spin-offů plánuje aplikovat na slavné příběhy z produkce Warner Bros., které podle něj nabízejí téměř neomezené možnosti, jež dosud nebyly plně využity.

Finanční ředitel Spence Neumann rozptýlil obavy, že by akvizice znamenala škrty v rozpočtech na natáčení. Naopak potvrdil, že výdaje na obsah porostou, ačkoliv firma plánuje do tří let ušetřit na synergiích přes dvě miliardy dolarů. Úspory se však mají týkat především administrativy, technologií a překrývajících se činností, nikoliv tvorby samotné.

Netflix doufá, že transakci schválí všechny potřebné úřady, protože ji vnímá jako prospěšnou pro spotřebitele i tvůrce.

Základní informace k plánovanému obchodu dal Netflix také do své oficiální nápovědy pro zákazníky. „Netflix a Warner Bros. budou fungovat odděleně, dokud se transakce nedokončí,“ vysvětluje. „V současnosti to na vaše členství nemá vliv. Celou transakci musí ještě schválit regulační orgány a akcionáři,“ upozorňuje.

