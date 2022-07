Netflix přišel o další milion předplatitelů, úbytek brzdí Stranger Things

Autor: Netflix

Společnost Netflix nadále ztrácí předplatitele. Ve druhém čtvrtletí letošního roku jich ubylo 970 tisíc. Firma to oznámila při představování hospodářských výsledků za uplynulé tři měsíce. Je to nižší úbytek, než sama očekávala, její původní propočty předpokládaly pokles o dva miliony předplatitelů.

Rozhodujícím faktorem, který odchod platících klientů zbrzdil, se podle slov generálního ředitele stala premiéra čtvrté řady seriálu Stranger Things.

Celosvětově má nyní Netflix 220,67 milionu předplatitelů. Ohlášený úbytek je největším za celou jeho historii. Ztrácel uživatele především v domovských USA a v Kanadě, kde čelí nejsilnější konkurenci jiných streamovacích služeb. Domácnosti také škrtají zbytné náklady kvůli horšící se ekonomické situaci.

Přesto se výnosy ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšily ze 7,3 miliardy dolarů na 7,97 miliardy dolarů. Stalo se tak v důsledku zdražení měsíčních paušálů v některých zemích. Stranger Things 4 se dostaly na druhé místo v žebříčku nejsledovanějších pořadů, na prvním je stále korejská Hra na oliheň. Ta se dočká druhé série.

V nejbližších měsících by měly diváckou pozornost udržet tituly jako The Gray Man anebo další pokračování seriálu Koruna.

Zástupci Netflixu rovněž poskytli další informace k chystaném levnějšímu tarifu s reklamami. Kvůli licenčním podmínkám k některým filmům a pořadům bude nabídka v tomto tarifu chudší než u plnohodnotných tarifů. „Většinu toho, na co se u nás lidé těší, tam dát můžeme. Nějaký doplňkový obsah vymažeme, ale očividně ne všechno, takže by to neměla být zásadní překážka,“ poznamenal manažer Netflixu Ted Sarandos. Tarif se objeví v nabídce na začátku roku 2023, a to zatím jen na hrstce trhů, kde se výrazně investuje do on-line reklamy.

Jako „povzbudivé“ označila firma první zkušenosti se speciálními příplatky pro uživatele, kteří sdílejí svá hesla mimo domácnost. Netflix testuje nová opatření ve státech Latinské Ameriky, díky nimž se tyto černé duše snaží polapit a přeměnit na regulérní předplatitele. Funkce „Přidat další domácnost“ by například ve Spojených státech měla vyjít na 2,99 USD měsíčně.

Souběžně s hospodářskými výsledky Netflix oznámil, že koupil australské studio Animal Logic. Chce tím vylepšit svou pozici v oblasti animované produkce. Australští animátoři vytvořili filmy jako Happy Feet nebo Lego Příběh.