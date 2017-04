 »  Netflix shání překladatele. Chce platit uživatelům, kteří chtějí dělat titulky

Jan Beránek

Streamovací služba rozjíždí program Hermes. Bájný antický pošťák by měl zaštítit projekt, kdy Netflix chce zapojit své uživatele do vytváření titulků. Americká firma tvrdí, že by tím mohla vyřešit její problém s nedostatkem překladatelů.

Aby se titulkář kvalifikoval do týmu překladatelů, musí projít devadesátiminutovou zkouškou. Ta otestuje uživatelovu angličtinu a schopnost překladu frází do cílového jazyka. A v nabídce je i čeština. Podle serveru The Next Web trvá Netflixu přibližně týden, než se ozve uživatelům, kteří úspěšně prošli kvalifikací.

Kolik by Netflix platil překladatelům do češtiny, zatím není jasné. V posledním ceníku se čeština neobjevila. Pro srovnání, překlad z polštiny vychází kolem deseti dolarů za minutu. Opravdoví lingvisté a milovníci jazyků si mohou vydělat i víc, protože třeba překlad z japonštiny do islandštiny vyjde u Netflixu na necelých 28 dolarů.