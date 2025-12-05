Lupa.cz  »  Netflix směřuje k převzetí studií Warner Bros. a služby HBO Max

Netflix směřuje k převzetí studií Warner Bros. a služby HBO Max

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Netflix, kanceláře v Amsterdamu Autor: Netflix

Streamovací gigant Netflix vstoupil do exkluzivních jednání o odkoupení filmových a televizních studií společnosti Warner Bros. Discovery, včetně její streamovací platformy HBO Max.

S odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem jednání o tom napsala agentura Bloomberg a také server Variety. K oficiálnímu potvrzení a oznámení dohody by mohlo dojít v nejbližších dnech.

Podle informací stanice CNN předložil Netflix ve čtvrtek nabídku, která oceňuje dotčená aktiva Warner Bros. Discovery přibližně na 28 dolarů za akcii. Přeplatil tedy konkurenční nabídku společnosti Paramount, která se pohybovala kolem 27 dolarů za akcii za celou firmu včetně televizních stanic.

Vzhledem k velikosti obchodu a očekávanému zájmu antimonopolních úřadů se Netflix snaží pojistit úspěch transakce garancí ve výši 5 miliard dolarů. Tento takzvaný „breakup fee“ by společnost vyplatila v případě, že by regulátoři fúzi nakonec z nějakého důvodu neschválili.

Předchozí vývoj a širší souvislosti celého obchodu jsme popsali zde:

Získá Netflix také HBO Max? Souboj mediálních firem o Warnery jde do finále Přečtěte si také:

Získá Netflix také HBO Max? Souboj mediálních firem o Warnery jde do finále

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

České investiční fondy sní americký sen

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).