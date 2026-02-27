Netflix vzdal boj o Warnery. Cestu k převzetí má volnou Paramount

Netflix oznámil, že odstupuje od jedné z největších mediálních transakcí v dějinách Hollywoodu. Nebude dorovnávat nabídku na koupi Warner Bros. Discovery, kterou předložila konkurenční společnost Paramount Skydance.
Rychlost, s jakou Netflix ustoupil, překvapila celý mediální průmysl. Podle podmínek původní prosincové smlouvy měl čas na vylepšení nabídky až do středy 4. března. Místo toho se rozhodl jednat okamžitě poté, co vedení Warnerů označilo nabídku Paramountu za potenciálně lepší.
Generální ředitelé Netflixu Ted Sarandos a Greg Peters v prohlášení uvedli: „Transakce, kterou jsme vyjednali, by měla přínos pro akcionáře s jasnou cestou k úřednímu schválení. Vždy jsme však byli disciplinovaní, a při ceně potřebné k vyrovnání poslední nabídky Paramount Skydance už obchod není finančně atraktivní, proto nabídku odmítáme dorovnat.“
Šéfové Netflixu rovněž prohlásili, že akvizice Warner Bros. pro ně byla vždy „hezká věc za správnou cenu, ne nutnost za jakoukoliv cenu“.
Akcie Netflixu v následném obchodování vystřelily přibližně o deset procent na zhruba 93 dolarů za kus, což naznačuje, že investoři rozhodnutí vítají. Od prosincového oznámení původní dohody s WBD přitom akcie Netflixu ztratily více než pětinu své hodnoty, což naopak ukazovalo na značnou skepsi akcionářů vůči ceně celého obchodu.
Nabídka Paramountu činí 31 dolarů na akcii, což odpovídá celkové hodnotě transakce kolem 111 miliard dolarů. Paramount se také zavázal vyplatit odstupné ve výši 7 miliard dolarů pro případ, že by úřady transakci zablokovaly, a čtvrtletní příplatek 0,25 dolaru na akcii počínaje říjnem 2026, pokud by se uzavření obchodu protáhlo. Paramount rovněž uhradí náklady spojené s ukončením dohody mezi WBD a Netflixem.
Zásadní rozdíl mezi oběma nabídkami spočíval v jejich rozsahu. Netflix v prosinci uzavřel dohodu na koupi pouze streamovacích a studiových aktivit WBD – tedy filmových a televizních studií Warner Bros. a platformy HBO Max – za celkovou hodnotu podniku 82,7 miliardy dolarů při ceně 27,75 dolaru na akcii. Po oddělení těchto aktiv měla zbylá lineární televizní divize Discovery Global, zahrnující stanice CNN, TNT Sports, HGTV či Discovery Channel, pokračovat jako samostatná veřejně obchodovaná společnost.
Paramount oproti tomu usiluje o převzetí WBD jako celku, včetně všech lineárních televizních sítí.
Generální ředitel WBD David Zaslav popřál Netflixu vše dobré a vyzdvihl, že několikaměsíční nabídkové řízení vedlo k osmi navýšením ceny a celkovému nárůstu hodnoty o 63 procent oproti první obdržené nabídce z loňského září.
Obchodní souboj trval téměř půl roku. Na podzim 2025 Warneři oznámili, že zvažují „širokou škálu strategických alternativ“ místo původně plánovaného rozdělení na dvě samostatné firmy. Do formální aukce se zapojili čtyři zájemci – Paramount Skydance, Netflix, Comcast a jeden neidentifikovaný uchazeč. Začátkem prosince 2025 Netflix zvítězil a s WBD podepsal závaznou dohodu.
Paramount však rozjel snahu o nepřátelské převzetí firmy, předložil nabídku přímo akcionářům, hrozil zástupným bojem o místa ve správní radě a svou nabídku opakovaně navyšoval, až nakonec dosáhl svého.
Netflix nyní avizuje návrat k organickému růstu. Ředitelé Sarandos a Peters oznámili, že letos společnost investuje přibližně 20 miliard dolarů do nových filmů a seriálů a obnoví program zpětného odkupu vlastních akcií.
Pokud se naplní scénář spojení Paramountu a WBD, vznikne jeden z největších mediálních konglomerátů na světě, který bude disponovat desítkami televizních stanic, několika filmovými studii a dvěma významnými zpravodajskými redakcemi. Transakce ovšem ještě musí projít schvalovacím procesem, který může trvat řadu měsíců.