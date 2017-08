 »  Netflixu přibude další velká konkurence. Své seriály a filmy chystá i Apple

Jan Beránek

Cesta už je prošlapaná, je čas do vlastní služby nasypat peníze a rozjet to ve velkém. Apple najal pro novou službu bývalé programové experty ze Sony Entertainment.

Podle informací The Wall Street Journal chce do videa Apple během příštího roku nasypat kolem jedné miliardy dolarů. Pro rozjezd to možná bude stačit, ale konkurence už točí ve svých produkcích peněz víc, a to několikanásobně. Netflix si vyhradil na vlastní obsah šest miliard dolarů a Amazon 4,5 miliardy dolarů.

Netflix navíc nedávno posílil, když si pořídil vydavatelství Millarworld. To provozuje skotský komiksový scénárista a bývalý autor Marvelu či DC Comics Mark Millar.