NetMonitor: COVID-19 zvýšil návštěvnost e-shopů, Black Friday nevybočoval z průměru

Protipandemická opatření listopadu se podle NetMonitoru promítla do nákupních trendů. Uvedly to Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a agentura Gemius. Kvůli uzavírce kamenných prodejen se v listopadu oproti říjnu zvýšila návštěvnost webů v kategorii E-commerce – prodej, a to hlavně prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů. Nárůst činil na obou zařízeních zhruba 10 %, reálně šlo o přibližně 400 tisíc uživatelů.

Tradičně vysoký provoz během nákupních akcí Black Friday a Cyber Monday se ale podle měření NetMonitoru letos překvapivě příliš nevymykal z průměru ostatních dnů. Podle výzkumníků zřejmě lidé nakupovali online průběžně celý měsíc a nečekali na předvánoční slevy. Vloni přitom tyto akce přilákaly o čtvrt milionu uživatelů více než obvykle.

Vliv může mít i fakt, že řada lidí je kvůli lockdownu přišla o své příjmy. Tomu nasvědčuje i nárůst návštěv v oblasti E-commerce – obsah, do které mimo jiné spadají i weby s pracovními nabídkami. Z klasických počítačů se na tyto weby připojilo o 20 % více uživatelů, z mobilů pak o 16 % více.

Nárůst zaznamenaly také stránky z kategorie Bydlení – obsah s lifestylovými magazíny. Příprava na advent přilákala více zájemců o obsah s tématikou vánočních dekorací nebo dárků. Návštěvy rostly hlavně z tabletů, a to o 12 %. Domácí výuka žáků a studentů pak podle Netmonitoru podpořila zájem oddechové kategorie. Na tabletech rostly návštěvy hlavně v oblasti Zájmových serverů a hobby (o 8 %), na počítačích (o 10 %) a tabletech (o 8%) současně pak v kategorii Zábava a hry.