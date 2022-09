Neziskovky žádají odklad pro povinné datové schránky

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Desítka nevládních organizací v čele s Iuridicum Remedium sepsala otevřený dopis poslancům, ve kterém žádají o odložení povinného rozšíření datových schránek. Stát je od ledna příštího roku zavede všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám bez výjimky. Schránku ale dostanou i nepodnikatelé, kteří využijí autentizačních služeb Národní identifikační autority, tedy se tímto způsobem například přihlásí do Portálu občana nebo na daňový portál. Dle nevládních organizací jde o krok, který není dostatečně připraven po technické, organizační ani informační stránce. V kombinaci s dopady energetické krize či vysoké inflace může mít negativní dopad na velkou skupinu lidí.





Podle Iuridicum Remedium nejde jen o to, že se mezi povinnými uživateli ocitnou lidé, kteří to s digitálními nástroji neumí, nebo k nim ani nemají kvůli sociálnímu vyloučení přístup. Překvapivý může být pro mnohé i princip, že zprávy v datovkách po třech měsících zmizí, pokud si uživatel nezaplatí datový trezor. „Pro lidi to bude velká změna, protože jsou zvyklí, že třeba listiny, které jim přijdou od soudu, mohou schovat do šuplíku a vytáhnout znovu za několik let, když je budou potřebovat. Také případné autorizované převedení písemností do listinné podoby, kde se platí 30 korun za každou stránku, bude pro řadu lidí nedostupné,“ říká Jan Vobořil z Iuridicum Remedium.





Neziskovky v této souvislosti poukazují na to, že povinné zavádění datových schránek pro neponikatele je i přes možnost jejich následného znepřístupnění v rozporu s programovým prohlášením vlády. To slibuje slibuje zachování „papírové cesty“ pro seniory a lidi se speciálními potřebami. Také takzvaná digitální ústava, tedy zákon o právu na digitální služby říká, že nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální služby. Toto pravidlo ale zjevně zákonodárci při schvalování povinných datových schránek neměli na paměti.

Otevřený dopis vyzývá poslance, aby vzhledem k časové tísni rozhodli o odložení účinnosti zákona již v prvním čtení a to ideálně do doby, kdy bude systém skutečně připravený a nebude na lidi klást tak vysoké nároky.