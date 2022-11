NKÚ: justice nezvládá modernizovat české soudnictví

Autor: Karel Choc, Internet Info

Resort spravedlnosti za posledních pět let pokročil v elektronizaci justice jen minimálně. Vyplývá to ze závěrů kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem. Na digitalizaci přitom ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba v letech 2016 až 2021 vynaložily 332 milionů korun. Klíčové informační systémy jsou nedokončené, anebo s nimi resort ani nezačal. Především chybí nový systém elektornické spisové služby.





Bez toho, jak konstatují kontroloři, je úspěšné dokončení elektronizace justice téměř vyloučené. NKÚ ministerstvo vedené Pavlem Blažkem kritizuje dále za to, že využívá technicky i morálně zastaralé, vzájemně nekompatibilní a na správu finančně náročné informační systémy. Dosud také neexistuje možnost elektronického podání s okamžitou elektronickou platbou a chybí i uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci s účastníky řízení. Do spisů u většiny soudů (s výjimkou Ústavního soudu) není možné nahlížet vzdáleně a zajištěné není dokonce ani sdílení dat mezi resortními informačními systémy.





Strategie eJustice si vytyčila 20 specifických cílů. Resort podle NKÚ splnil pouze dva. Největší část z dosud vynaložených finančních prostředků (247 mil. Kč) byla vydána na pořízení videokonferenčních a nahrávacích zařízení do soudních síní.

NKÚ prověřoval tři projekty. Z nich v době ukončení kontroly nefungoval ani jeden. Projekt k systému elektronického insolvenčního řízení (eISIR) ministerstvo opakovaně prodlužovalo a za šest let pořídilo pouze tři podpůrné aplikace. Přitom pokud by se resortu nepodařilo projekt dokončit nejpozději příští rok v prosinci, nebude proplacena evropská dotace v částce téměř 178 milionů korun. Naopak by veškeré výdaje projektu za 220 mil. Kč musely být uhrazeny ze státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU fondů by se vracely.