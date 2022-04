Nordic Telecom má nové tarify na optice a dává zdarma Terminátora

Autor: Nordic Telecom

Nordic Telecom má nové tarify pro pevný internet, dostat je se možné na gigabit. Provider k nim zdarma poskytuje modem Terminátor, který lze připojit k vlastnímu Wi-Fi routeru. Nordic spolupracuje s CETINem.

“Pod označením Nordic Plus najdou zákazníci od dubna celkem čtyři tarify na technologii DSL nebo optice (Nordic Plus 20, 50, 100 a 250) a další dva pouze optické (Nordic Plus 500 a 1000),” informuje Nordic. Tarif Plus 500 na optice vyjde na 445 korun, o polovinu rychlejší verze pak na 495 korun.

“Uploady u Nordic Plus 20, 50 a 250 jsou klasicky deset procent rychlosti downloadu (bez ohledu na to, zda jsou optické nebo DSL). U zbylých tarifů je to složitější, ale pro zákazníka lepší: Nordic Plus 100 (DSL) má upload 20 Mb/s, Nordic Plus 500 (optika) má upload 500 Mb/s a Nordic Plus 1000 (optika) má upload 500 Mb/s,” uvádí provider pro Lupu.

Nordic Telecom také nabízí bezdrátový pevný internet na 3,7 GHz a díky vydražené frekvence 3,5 GHz chce vstoupit do mobilních služeb. V nabídce má rovněž Wi-Fi připojení. Firma nyní fúzuje Nordic Telecom (bezdrát na 3,7 GHz) a Nordic Telecom Regional (bývalé Libli) do jedné entity.