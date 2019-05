 »  Nordic Telecom najal šéfa retailové expanze, chce změnit telekomunikační trh

Jan Sedlák

Nordic Telecom, který nedávno kompletně pohltil providera Libli a má ambici se stát čtvrtým mobilním operátorem, do vrcholového vedení na pozici Chief Commercial Manager najal Jana Rouleho. Ten dříve působil v T-Mobilu jako viceprezident prodeje rezidentním zákazníkům a Nordicu má pomoci s retailovou expanzí. Operátor posilu považuje za významnou.

„Na této pozici bych rád společnosti Nordic Telecom pomohl v oblasti růstu a prodeje a také s její ambicí změnit stávající telekomunikační trh. Jsem si jistý, že díky férovému přístupu můžeme vrátit důvěru v telekomunikace. Mým hlavním cílem bude pokrytí službami pevného internetu 1,3 milionu domácností do konce roku 2020,“ uvádí Roule.

Manažer bude mít mimo jiné na starost vytvoření efektivní obchodní strategie pro Nordic 5G internet, který provider provozuje na frekvenci 3,7 GHz, a pro IPTV Nordic TV. Nordic Telecom chce pevný internet, do kterého počítá i fixní LTE, do roku 2020 nabízet 330 tisícům zákazníků.

„Jan je přední odborník s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prodeje a jeho nástup do Nordic Telecomu jasně ukazuje, že to s naší strategií dravě proniknout na český trh myslíme vážně. Pokud uspějeme v letošní aukci kmitočtů, bude to dobrá základna pro vybudování plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora v Česku,“ komentuje novou posilu výkonný ředitel Nordicu Jan Čornej.