 »  Nordic Telecom ovládl operátora Libli, chce se stát třetím největším poskytovatelem v ČR

David Slížek

Polovinu operátora Libli (dříve Suntel Net) vlastnil Nordic Telecom už od roku 2017, zbývajících 50 % teď získal od investiční skupiny DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka. Cenu podílu firmy nezveřejnily.

„Libli, které je již dnes významným poskytovatelem pevného internetu zejména na Moravě, vnímáme jako dlouhodobou investici. Naším cílem je stát se do dvou let třetím největším poskytovatelem pevného internetu v Česku. V číslech to znamená pokrytí 1,3 milionu domácností a poskytování služeb 330 tisícům zákazníků,“ komentuje transakci výkonný ředitel Nordic Telecom Jan Čornej.

Skupina DRFG svůj podíl v Libli držela podle svého vyjádření jako investici, exit plánovala nejpozději na rok 2021. Firma se chce dále věnovat infrastrukturním projektům a rozvoji Suntel Group, která sdružuje firmy zaměřené na výstavbu a servis telekomunikačních sítí.

Operátor Libli v minulých letech skupoval lokální providery zejména na Moravě. K začátku letošního roku jich pohltil celkem 22. Devět z nich k 1. lednu 2019 zfúzovalo do společnosti Libli. Více si přečtěte v našem lednovém rozhovoru: Libor Dočkálek (Nordic Telecom), Michal Rákoci (Libli): Připojení k internetu musí zdražit, situace je neudržitelná.