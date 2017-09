 »  Nordic Telecom začíná přestavovat CDMA síť na LTE. Zákazníky zatím převede k O2

David Slížek

Že se Nordic Telecom (dříve Air Telecom) chystá opustit technologii CDMA a přejít na LTE, ohlásil operátor už v únoru. Teď přidal podrobnosti o tom, jak změna v jeho síti proběhne.

V posledním kvartálu letošního roku převede stávající klienty do partnerské GSM sítě O2 (funguje na frekvencích 900 a 1800 MHz). „Zároveň budou zákazníkům vyměněna příjmová zařízení a u některých služeb se mírně změní tarify (mobilní internet),“ popisuje mluvčí Jan Potůček.

Co to bude znamenat v praxi, mohou zákazníci posoudit podle nových ceníků, které už má operátor na webu (objednat je půjde od 20. října). Maximální rychlost downloadu a uploadu bude 1 MB/s a Nordic Telecom nově zavede také datový strop – u nižšího tarifu za 198 Kč měsíčně to budou 4 GB, u vyššího za 298 Kč pak 6 GB. Ceny platí s úvazkem, bez něj jsou o 100 Kč vyšší.

Dosud přitom Nordic Telecom na CDMA nabízel data neomezená za 398 Kč měsíčně (cena bez úvazku byla o 100 Kč vyšší).

K připojení do sítě O2 operátor zákazníkům nabízí dva různé modemy – buď USB adaptér D-Link DWM-222 za 99 Kč, nebo modem D-Link DWR-932 za 1489 Kč. Bez úvazku jsou ceny 1289 a 1989 Kč.

Po převodu zákazníků do sítě O2 začne Nordic s modernizací své sítě, která by měla probíhat až do konce roku 2018. Pro LTE použije pouze stávající kmitočty 420 MHz, nedávno vydražených frekvencí v pásmu 3,7 GHz se podle Potůčka změna netýká.

Podrobnosti k parametrům modernizované sítě zatím operátor nezveřejňuje.