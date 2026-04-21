Norton spouští ochranu před autonomními AI agenty, škodlivých kódů podle něj přibývá

Iva Brejlová
Dnes
kyberbezpečnost - Norton AI Agent Protection Autor: Gen Digital
Česko-americká společnost Gen (dříve Avast), pod kterou spadá značka Norton, uvedla v betaverzi novou funkci Norton AI Agent Protection určenou pro uživatele autonomních AI asistentů. Reaguje tak na rostoucí rizika spojená s rychlým nástupem agentů, kteří za uživatele samostatně provádějí různé akce a pohybují se tak na internetu i uvnitř jeho zařízení.

Podle analýzy oddělení Gen Threat Labs je ve veřejných registrech dostupných schopností (tzv. skillů), které si uživatelé stahují jako instrukce pro své AI asistenty, přibližně 12% podíl těch škodlivých. Firma konkrétně našla 400 závadných položek. Tyto skilly mohou bez vědomí uživatele například odesílat přihlašovací údaje, mazat soubory nebo instalovat nebezpečné programy.

Norton AI Agent Protection funguje v reálném čase a má být kontrolním mezistupněm mezi rozhodnutím agenta a provedením akce. Funkce je součástí balíku Norton 360 pro Windows a je kompatibilní s nástroji Claude Code, Cursor či OpenCode. Podpora pro macOS se připravuje. Součástí nové ochrany je technologie Sage (Safety for Agents), která běží lokálně na zařízení uživatele a detekuje mimo jiné útoky typu prompt injection

„Lidé poskytují AI asistentům rozsáhlý přístup ke svým zařízením, účtům a osobním údajům, protože právě v tom tkví jejich síla,“ říká ředitel vývoje firmy Gen Vítězslav Šantrůček. „Dosud však neexistoval způsob, jak ověřit, co se tito asistenti chystají udělat a jaké potenciální škody by mohli způsobit jediným špatným rozhodnutím nebo kliknutím,“ komentuje.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

