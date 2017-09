 »  Notino roztahuje křídla. Vstupuje do Belgie, Nizozemska a Chorvatska

Jan Beránek

Obrat na trhu s kosmetikou v Nizozemsku je přibližně 75 miliard korun a v Belgii je to zhruba 50 miliard. A to jsou zrovna nové trhy, které si Michal Zámec vyhlédl.

Letos je pro Notino rokem expanze. Značně posílilo svoji přítomnost na evropských trzích. Získalo většinový podíl v německém prodejci kosmetiky Mussler Beauty a nyní expandovalo na belgický, nizozemský a chorvatský trh.

A trojlístkem zemí to nekončí. Podle tiskové zprávy se chystají do konce letošního roku ještě proniknout do dalších evropských zemí.