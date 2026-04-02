Nová aktualizace opět nakopla český herní hit, který konkuruje kontroverznímu Tarkovu

Brněnské studio Madfinger Games tento týden po zhruba roce čekání vydalo velkou aktualizaci pro ambiciózní realistickou akční hru Gray Zone Warfare. Díky tomu se opět podařilo nakopnout počet aktivních hráčů, který šel postupně dolů.
Madfinger Games s Gray Zone Warfare počítají jako s dlouhodobým projektem ve stylu live service. Klíčové pro udržení hráčů u těchto typů her je dodávat nový obsah. Hra vyšla na Steamu v režimu předběžného přístupu koncem dubna roku 2024. Podle SteamDB tehdy dosáhla na rekord téměř 73 tisíc aktivních hráčů v jeden moment. Poté čísla spadla na hodnoty kolem dvou tisíc. K oživení na 20 tisíc došlo loni v květnu po nové aktualizaci, pak opět nastal propad. Čerstvá aktualizace číslo dostala na skoro 30 tisíc.
Hráči si v minulosti stěžovali, že po vyčerpání základního obsahu není ve hře co dělat. Aktualizace 0.4 s označením Spearhead by tento problém měla řešit.
“Spearhead přináší více než 100 nových úkolů a kontraktů, více než 25 nových lokací, osm nových zbraní, přes 380 částí zbraní a více než 150 kusů vybavení. Zároveň byly přepracovány klíčové systémy včetně AI, lootu, taktické mapy, ekonomiky a balistiky s cílem zlepšit přehlednost a plynulost hraní. Výrazného vylepšení se dočkaly také ozvučení zbraní, prostředí a zpětná vazba při zranění, stejně jako kompletně přepracované animace hráče i nepřátel, které nyní působí přirozeněji a responzivněji. Systém úkolů byl přepracován do dynamičtější a znovuhratelné podoby. Hráči nově odemykají mise na základě reputace v jednotlivých regionech. Úkoly jsou rozděleny na hlavní, vedlejší a kontrakty, což podporuje experimentování a nabízí dodatečné odměny,” shrnula firma.
V Brně zároveň zlepšili takzvaný onboarding, tedy usnadnění vstupu do hry pro nové hráče. Lze tak lépe naskočit a netápat v uživatelském rozhraní.
Gray Zone Warfare je konkurencí pro hry jako Escape from Tarkov, tedy takzvané extraction střílečky. Soustředí se na realistické boje a mise ve fiktivní asijské zemi.
Madfinger Games prodali přes milion kopií svého aktuálního titulu. V roce 2024, kdy šla hra do prodeje, vygenerovala tržby skoro 620 milionů korun se ziskem 404 milionů. Finanční polštář se zvýšil na půl miliardy a umožnil další vývoj. Došlo také k vyplacení čínské společnosti ByteDance (majitel TikToku), který dříve v Madfingeru koupil minoritní podíl.