Nova chystá změnu grafické podoby, vymění také logo

Autor: TV Nova

Televize Nova oslaví 4. února třicáté výročí vysílání. V první polovině roku změní grafickou podobu hlavního kanálu a představí nové logo. Naposledy ho měnila před sedmi lety.





O chystaném redesignu informoval generální ředitel TV Nova Daniel Grunt v rozhovoru na firemním kanálu na YouTube. „Pracujeme na redesignu hlavní Novy a Novy Cinemy. V první polovině roku chceme divákům a trhu představit novou podobu loga Novy, nové barevné schéma a televizní design jako takový. To samé připravíme a představíme s Novou Cinemou,“ řekl.





Poslední velká změna proběhla v roce 2017, tehdy Nova zároveň přejmenovala některé menší tematické stanice (například z Fandy se stala Nova Action).

Mezi nejsilnější prvky tradičního televizního vysílání zařadil Daniel Grunt zpravodajství, přímé přenosy z různých akcí nebo sport. „Zpravodajství tady má silné postavení a bude ho mít i do budoucna. Nejenom u nás na Nově, ale obecně ve všech velkých a významných televizních skupinách,“ pokračoval.

„Když vezmu naše Televizní noviny a sečtu konkurenční dvě hlavní zpravodajské relace, tak i v kombinaci jsou menší než naše Televizní noviny,“ tvrdí ředitel Novy. „Loni jsme nastartovali trend, že Nově vracíme víc publicistiky. Přišli jsme s pořadem Na vaší straně, po dlouhé době odstartovali nedělní politický diskusní pořad Za pět minut dvanáct, posilujeme Střepiny a našli nový slot pro Víkend. Zpravodajství a publicistika má u nás své místo a bude spíš posilovat,“ dodal.

„Chtěl bych posílit ještě víc vlastní tvorbu, lokální produkty. Myslím, že je to něco, co lidi od nás očekávají a co nás odlišuje od zahraničních platforem nebo placených kanálů. Už jsem naznačil, že chceme víc posilovat zpravodajství a publicistiku. Investujeme poměrně hodně do sportu, a to bude vidět. A čeho by ještě mohlo být víc? Já myslím, že by nám slušelo víc zábavy,“ naznačil ředitel Novy.