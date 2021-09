Nova dostala od vysílací rady pokutu 100 tisíc korun, přehnala propagaci nádobí

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila televizi Nova pokutu za přehnané propagování produktů v pořadu. Sankce ve výši 100 tisíc korun padla kvůli pořadu Tescoma s chutí. Objevil se 11. března 2021 v 15 hodin na stanici Nova Gold.

Zákon dovoluje propagaci výrobků v pořadech, pokud jsou přiměřenou součástí děje nebo situace. „Tento pořad obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu, konkrétně pánve značky Tescoma, a to jak slovním představením jejích vlastností, tak vizuální prezentací,“ uvedla vysílací rada v tiskové zprávě o výsledcích aktuálního zasedání.

Průvodci pořadem vyzdvihovali kvality a přednosti pánve. Úřad ve svém zdůvodnění popsal ukázkový dialog: „Radku, můžu se zeptat, ta poklička má takový zvláštní povrch zevnitř…?“ – „Má, má. A já ti řeknu, proč to je. Klasický pokličky, když zaklopíš, tak ti ta voda stéká po těch stěnách dolů. A jak jsou tady ty výrůstky, tak to potom kape na všechno to maso.“ – „Jo, jako rovnoměrně?“ – „Je to jakoby lepší, rovnoměrně se to celý zavlhčí. Jo, takže zaklopíme. Lucko, pánev má nepřilnavý povrch, tady nasadím odnímatelný uši, abych se nespálil.“

Rozhovor končil doporučením, že podrobnosti o výrobku jsou na webových stránkách. Vysílací radě vadilo spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který je odkazováno i ve vizuální složce pořadu, a dále prezentace webových stránek. Produkt byl slovem a obrazem nepatřičně zmiňován nad rámec obsahu pořadu a byl do předmětného vydání zařazen s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.

Nova se může proti uložené pokutě bránit u Městského soudu v Praze.