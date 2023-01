Nova dostala pokutu 20 000 Kč za nepatřičnou propagaci kráječe jablek

Televize Nova dostala od vysílací rady pokutu za pořad Tescoma s chutí, který vysílala loni v létě. Pořad podle úřadu překročil zákonná omezení pro propagaci výrobků.

Zákon umožňuje televizním stanicím zařadit do pořadů konkrétní výrobky nebo zmínky o produktech a službách. Nesmí ale docházet k jejich nepatřičnému zdůraznění nad rámec obsahu pořadu.

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se nelíbily epizody z 28. července 2022 a z 11. srpna 2022. „V předmětných vydáních pořadu došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěných produktů, loupače a kráječe jablek značky Tescoma (vydání z 28. července) a titanové pánve značky Tescoma (vydání z 11. srpna), a to jak slovním představením jejich vlastností, tak vizuální prezentací použití produktů, včetně vyzdvižení jejich kvalit a předností,“ oznámil úřad v tiskové zprávě.

Název pořadu navíc obsahuje značku Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který odkazuje i vizuální složka pořadu. „Umístěné produkty byly verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zmiňovány nad rámec obsahu pořadu, a byly do předmětných vydání zařazeny s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku,“ konstatovala vysílací rada.

Umístění produktů je regulováno tak, aby se touto cestou nedaly obcházet časové limity pro klasické reklamní bloky. Proto se obvykle nesmí produkt přehnaně vychvalovat ani říkat, kde se dá koupit. Měl by být běžnou součástí děje.

Televize Nova se proti rozhodnutí vysílací rady může bránit u Městského soudu v Praze.

Problematické pasáže:

28. července 2022: „Můžeš si nastavit, jak chceš tu šlupku silnou jako loupat (…) Vidíš tu šlupku krásně tenkou, jo? Můžeš udělat i hrubší (…) odstraní se nám i ten jadřinec. (…) Děkuju, žes mi ukázal tu vychytávku. Kráječ a loupač jablek (…) když ho máš, tak z toho uděláš takovejhle skvělej a zdravej koláč.“

11. srpna 2022: „Jsou to celokovové pánve s titanem a antiadhezním povlakem nahoře, aby se jako nepřipalovaly ty steaky z toho mečouna. Samozřejmě veškerý informace o tý pánvi najdete na našich stránkách (zazněla adresa e-shopu). A pozor, můžeš na plyn, na indukci, na sklokeramiku, můžeš do trouby, prostě je to pánev takovou, kterou my kuchaři hledáme, jo? Je to supr, perfektní masivní pánev (…) Tak to je vychytávka. To je parádička (…) Je to vychytávka. Ano, je to vychytávka. A jak se to nelepí, paráda. To se pozná kvalitní dobrá pánev. (…) Vidíš, parádně, vidíš to, jak se to nelepí? Chápeš funkci tý pánve? Jak je dokonalá?“