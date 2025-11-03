Lupa.cz  »  Z Nova Gold je Nova Krimi. Stanice mění název i vizuální identitu

Televizní stanice Nova Gold se od pondělí 3. listopadu 2025 změnila na Nova Krimi. Tento krok zahrnuje kompletní rebranding, včetně nového loga, vizuální identity a sloganu „Vše do sebe zapadá“. Hlasy stanice se stali herci Dana Černá a Marek Holý. 

Podle generálního ředitele TV Nova Daniela Grunta je cílem této změny jasněji definovat zaměření kanálu pro diváky, kteří podle něj vyhledávají „jistotu, klid a příběhy s jasným rozuzlením“. 

Programová skladba zůstává zaměřena na detektivní žánr. Jak uvedla programová ředitelka Silvia Majeská, Nova Krimi bude i nadále vysílat zavedené zahraniční seriály, jako jsou Columbo, Mentalista, Můj přítel Monk, Inspektor George Gently, Myšlenky zločince nebo Kriminálka Las Vegas. Nova Krimi chce navázat na stávající publikum Nova Gold a zároveň získat nové diváky. 

Ukázka barevnosti a vizuálního stylu:

Na vizuální podobě se podílela agentura BrandMark. „V animacích se z částí čtverce skládá celek, který symbolicky naplňuje hlavní claim. Barevnost využívá teplé tóny doplněné o čistou, stabilní typografii. Vytvářejí vřelý, pohodový vizuál,“ vysvětluje Jana Vavreková, vedoucí kreativy TV Nova. Princip vychází z motivu rituálů – opakovaných momentů, které přinášejí klid a známý rytmus. 

Změnu názvu doprovází rozsáhlá marketingová kampaň v tisku, rádiu, digitálních médiích, na sociálních sítích, v pražském metru a v čekárnách u lékařů. 

Samotné přejmenování proběhlo automaticky a ze strany diváků nevyžaduje žádné technické úpravy ani nové ladění přijímačů.

