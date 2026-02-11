Lupa.cz  »  Nová PID Lítačka přijde na začátku příštího roku. Operátor ICT ukázal, co se v ní změní

Nová PID Lítačka přijde na začátku příštího roku. Operátor ICT ukázal, co se v ní změní

David Slížek
Dnes
3 nové názory

Kompletní přepis aplikace a přechod na její interní vývoj. To jsou dvě největší změny, které Praha podniká s dopravní aplikací PID Lítačka. Její nová verze by měla začít fungovat od začátku roku 2027. 

Městská firma Operátor ICT, která ji provozuje, už má prototyp nové aplikace hotový, teď probíhá uživatelské testování. Před ostrým spuštěním chce firma vydat testovací verzi (jako tzv. minimální životaschopný produkt, MVP), kterou si budou moci lidé vyzkoušet. Ostrý start pak má proběhnout formou aktualizace stávající aplikace.

O důvodech, které k přechodu na interní vývoj a přepsání aplikace vedly, jsme před časem mluvili s členem představenstva Operátora ICT Benediktem Kotmelem:  

Kromě interních změn bude nová PID Lítačka obsahovat několik funkčních a designových změn. Bude obsahovat například jen jeden vyhledávač spojení. Současné rozdělení na klasické a rozšířené hledání zmizí. Jedním z důvodů je to, že klasické hledání Operátora ICT nakupuje jako externí službu, sjednocením by tedy měl ušetřit. „Uživatelsky oblíbenější je stále ten starý vyhledávač, my teď bereme to nejlepší z obou a uděláme z toho jeden,“ řekl Kotmel.

Sjednocený vyhledávač bude intermodální (bude tedy umět kombinovat dopravní prostředky, včetně chůze) a bude do navržených spojení jako dosud zahrnovat i zpoždění. Nově si uživatelé budou moci tuto funkci vypnout.

Aplikace má nově umožňovat nákup více jízdenek, například v případě, kdy jede celá rodina, včetně kočárku či psa. Více jízdenek najednou bude možné také aktivovat – dnes to aplikace neumožňuje. Drobnou změnou má být i to, že u jízdenek bude hned vidět, zda má uživatel koupený kupón.

Zdroj: Youtube.com

Změnou projde také sekce, kde uživatel může přes PID Lítačku zaplatit parkovné. Kromě toho, že zóny budou viditelné hned na první obrazovce, bude možné také ukončit parkování dříve, než uživatel původně plánoval. Nebude tak muset zbytečně platit i za čas, kdy už na místě neparkuje. 

Nová aplikace má obsahovat také další drobná vylepšení: bude například doporučovat vagón v metru, do kterého by měl uživatel ideálně nastoupit, aby byl blízko výstupním eskalátorům. K designovým změnám patří také možnost přepnout aplikaci do tzv. dark modu. 

Vývoj aplikace probíhá ve spolupráci se Středočeským krajem. Ten chce do PID Lítačka implementovat modul pro objednávání tzv. poptávkové dopravy, kterou momentálně pod názvem PID Haló testuje na Českobrodsku a Pečecku.  

Jak má PID Lítačka 2.0 vypadat? Podívejte se:

David Slížek

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

