 »  Nová programová ředitelka se chystá zmodernizovat první program televize Šlágr

Jan Brychta

Programová ředitelka televize Šlágr Helena Váňová chce změnit dojem, že televizi Šlágr sledují pouze důchodci. Zatímco na stanici Šlágr 2 běží dechovky a lidové písničky, jednička už je modernější a chystá zajímavé novinky, slibuje Váňová.

Nad zevnějškem moderátorů by se měl zamyslet stylista Kája Pavlíček. Nejde o žádné radikální změny, půjde spíš o poradenství, ale i tak to bude hodně kreativní, uvedl Pavlíček. Ten se zapojí i do chystaného soutěžního formátu televize. Jedná se o soutěž Šlágr lady, která sice byla vyhlášena před rokem, finalistky jsou již vybrané, mají natočené medailonky, ovšem teprve nyní dojde na úpravu jejich vizáže a samotné soutěžní klání.