Nova propojí silvestrovské zprávy se seriálem Comeback

Televize Nova připomene ve večerním silvestrovském programu svůj klasický sitcom Comeback, který vyráběla v letech 2008–2010. Hlavní postavy ze seriálu o pohaslé popové hvězdě se objeví ve speciálním vydání Televizních novin.
„Jsou to osvědčené věci, které mají naši diváci nejraději, hlavním motivem bude seriál Comeback. Ukážeme i nepovedené klapky z našich oblíbených seriálů, převážně z Ordinace v růžové zahradě nebo Ulice. Vedle toho i přeřeky nebo nepovedené záběry z Televizních novin. Ale budeme i trochu vážní a zavzpomínáme na ty, kteří nás v letošním roce opustili,“ přiblížil obsah Silvestrovských Televizních novin autor pořadu Michal Čoudek.
Klasická hlavní zpravodajská relace začne na Silvestra v 17:35, její stopáž bude zkrácená na dvacet minut. Silvestrovskému vydání je vyčleněn tradiční čas od 19:30 a potrvá zhruba hodinu. Naváže na něj silvestrovský speciál soutěže Na lovu.
Nova dlouhodobě zvažuje natočení další řady seriálu Comeback, ale podle posledních dostupných veřejných vyjádření se ještě nedostala k realizaci. „Ještě to nezrušili, ale vrátit se k tomu je asi složitější, než se zdá. Oslovili mě před třemi roky, vyvolávali, že to chtějí obnovit. Potom řekli, že je to pozastavené, takže já se neptám. Uvidíme, necháme se překvapit,“ poznamenal v srpnu 2025 pro server Extra.cz herec Tomáš Matonoha, představitel hlavní role.