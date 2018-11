 »  Nova se ohradila proti rozhodnutí RRTV ohledně předvolebního duelu Babiše a Zaorálka

Jan Brychta

Televizní skupina Nova podle svého vyjádření „zásadně nesouhlasí“ s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která vydala upozornění na porušení zákona v souvislosti s odvysíláním pořadu Nova Duel během loňského října. Podle Novy je rozhodnutí RRTV „zcela nepodložené“ a televize odmítá, že by porušila objektivitu a vyváženost předvolebního vysílání.

Nova považuje rozhodnutí Rady „za zásah do práva vysílatele rozhodovat svobodně o tom, jaký obsah v mezích zákona do svého televizního vysílání zařadí“. Podle radních televize porušila zásady objektivity a vyváženosti tím, že pozvala do pořadu Nova Duel pouze dva kandidáty na premiéra, a to z politických stran, které měly dle průzkumů nejvyšší předvolební preference.

Zásady objektivity a vyváženosti nelze aplikovat pouze na jeden samostatný pořad, ale musí se jednat o vyhodnocení vysílání celého programu. V našem předvolebním vysílání jsme poskytli adekvátní prostor každé relevantní politické straně. Přímý duel dvou nejpravděpodobnějších kandidátů na post premiéra byl pouze jednou ze součástí tohoto vysílání. Duel mezi dvěma nejpravděpodobnějšími kandidáty na premiéra je standardním formátem evropských televizních stanic, tvrdí Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova.

Rada neuložila televizi Nova žádnou sankci, což stanici znemožňuje napadnout vydané upozornění u soudu.