 »  Nová Škoda Octavia bude mít příjem digitálního rozhlasu v základní výbavě

Filip Rožánek

Evropský kodex elektronických komunikací, který vešel v platnost v prosinci loňského roku, nařídil do dvou let všem automobilkám instalovat do automobilů digitální tunery. Nejpozději od roku 2021 tak musí být v nově prodávaných vozech autorádia s příjmem DAB+.

„V Evropě se DAB+ rozvíjí velmi rychle a od příštího roku bude pro nové generace vozů podmínkou pro udělení homologace," uvedl Petr Janeba, vedoucí marketingu Škoda Auto ČR. V souvislosti se zásadním rozšířením pokrytí digitálního multiplexu Českého rozhlasu se automobilka rozhodla už letos na podzim představit první vůz, kde nebude nutné si za DAB+ připlácet.

„Náš úplně první vůz, který bude již v základní výbavě všech verzí obsahovat digitální příjem DAB+, bude srdce naší značky, nová Škoda Octavia. Ta bude nabitá množstvím dalších technologií a bude poprvé představena v Praze 11. 11. 2019,“ slíbil Janeba.