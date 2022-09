Nova Sport a Voyo uvedou pořad 1:1 Sport Show

Autor: TV Nova

Od pondělí 5. září zavede stanice Nova Sport 1 vlastní talk show s osobnostmi českého sportu. Moderátorem pořadu, který se objeví také v nabídce internetové videotéky Voyo, bude Petr Větrovský. Jeho prvním hostem bude bývalý profesionální fotbalista Jan Koller, který na stanici působí jako fotbalový expert. V dalších dílech se objeví třeba vítěz Stanley Cupu Pavel Francouz nebo šampion UFC Jiří Procházka.

Pořad s názvem 1:1 Sport Show je tradiční formát rozhovoru jeden na jednoho, probere sportovní i osobní život pozvaného hosta. Tisková zpráva slibuje „příběhy o talentu, výjimečné mentalitě a mnohdy i štěstí, které je k úspěchu ve světě sportu nezbytné“. Půlhodinový pořad se natáčí v novém sportovním studiu.





„Chci, aby to bylo zábavné, odlehčené a aby to nebylo stoprocentně sportovní jako pořady, které nabízejí spíše statistické pohledy na sport. Bude to nejen o sportovních kariérách, ale také o životních příbězích,“ přibližuje ambice pořadu moderátor Petr Větrovský. 1:1 Sport Show se bude vysílat každé pondělí večer od 21.30 hod.