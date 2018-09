Jan Sedlák

Z dílen sdružení CZ.NIC přichází Mobilní Datovka ve verzi 1.6.0. Nová verze této aplikace jako hlavní novinku přináší možnost zasílat požadavky na elektronické výpisy z registrů ministerstva vnitra a Správy základních registrů.

Tímto způsobem je možné dostat informace z rejstříku trestů a podobně. Výsledek by od zadání požadavku měl zpátky do schránky dorazit do deseti minut.

Mobilní Datovku lze zdarma stahovat na Google Play a Apple App Store.