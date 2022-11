Novela mediálních rad prošla ve sněmovně prvním čtením

Autor: Karel Choc, Internet Info

Více než deset hodin diskutovali poslanci na mimořádné schůzi sněmovny o novele, která má změnit volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Protože opozice neprosadila zamítnutí v prvním čtení ani vrácení zákona vládě k dopracování, dostane nyní zákon na stůl sněmovní výbor pro média.





Podle vládního návrhu by třetinu členů každé rady měl příště vybírat Senát. Počet televizních radních by se zvýšil ze současných 15 na 18. Kandidáty by mohly navrhovat jen organizace existující alespoň deset let. Nebude možné odvolat rady jako celek, pouze jednotlivé členy.





K odvolání generálních ředitelů by podle předloženého znění novely stačily hlasy nadpoloviční většiny členů příslušné rady. Současný zákon vyžaduje shodu alespoň dvou třetin členů televizní rady, respektive nejméně pěti z celkových devíti členů rozhlasové rady.

Opozice podrobila návrh silné kritice. Podle zákonodárců z ANO či SPD vláda neusiluje o posílení nezávislosti médií veřejné služby, ale ve skutečnosti chce dostat pod kontrolu Českou televizi před blížící se volbou generálního ředitele. Šéfa České televize vybírají právě členové Rady České televize, rozhodovat o něm budou příští rok. Strany vládní koalice aktuálně disponují většinou hlasů v obou komorách parlamentu.

„Já žiju ve světě, kde považujeme nezávislá veřejnoprávní média za klíčový pilíř demokracie. Proto předkládám návrh, který komplikuje vliv politiků. Vy žijete ve světě, kde základní premisou je ovládnutí veřejnoprávních médií, jak diktovat generálnímu řediteli nebo radě, co se má dělat,“ reagoval ministr kultury Martin Baxa (ODS) na výtky opozice.